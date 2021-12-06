Якутск, , 18:40 — REGNUM В Республике Саха (Якутия) работает 51 предприятие, производящие стройматериалы — железобетонные конструкции, щебень, асфальтовые смеси, бетоны, растворы, пенопласт, окна и двери из ПВХ. Они значительно сокращают затраты на стройку за счет стоимости логистики. Об этом ИА REGNUM заявила первый заместитель министра архитектуры и строительного комплекса Якутии Галина Новикова.

Арматура, используемая для строительства фундамента Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

В регионе стоимость керамического кирпича в 2019 году составляла 42,22 рубля за 1 штуку, а в III квартале 2021 года — 47,00 рублей. Тонна стальной арматуры в 2019 году стоила 42 283,33 рублей, в III квартале 2021 года уже 68 198,48 рублей. Цена тонны цемента в 2019 году составляла 8 375,00 рублей, в III квартале 2021 года — 8 640,00 рублей. Квадратный метр фанеры в 2019 году — 424,43 рубля, в III квартале 2021 года — 894,86 рубля.

Таким образом, некоторые стройматериалы в Якутии выросли в цене за два года до 2 раз. Средняя цена квадратного метра жилой площади на первичном рынке в III квартале 2021 года в Якутии выросла до 106 440,66 рублей, тогда как в 2019 году она составляла 80 461,33 рублей.