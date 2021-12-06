Нур-Султан, , 20:23 — REGNUM Процесс против Ермека Тайчибекова власти Казахстана пытаются провести в экспресс-режиме. Об этом 6 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Галым Нурпеисов.

Пикет в защиту Ермека Тайчибекова у посольства Казахстана (с) ИА REGNUM

«Что потерпевший, что прокурор, что судья показали негативное и предвзятое отношение к Ермеку», — заявил адвокат.

«Судья пресекла попытку Ермека выступить. Когда мной было сделано замечание, судья прервала меня», — сообщил Нурпеисов.

«Мы заявили отвод судье. Естественно, нам отказали, после чего заедание продолжилось. Унизительный тон Ермек пресекал сразу», — рассказал адвокат.

«Ермек выразил свой протест тем, что покинул заседание (Ермек Тайчибеков принимал участие в заседании дистанционно — ИА REGNUM). Допрос свидетелей проходил уже без присутствия Ермека», — сообщил Нурпеисов.

«УПК Казахстана по данным категориям дел (средней тяжести) допускает допрос свидетеля без подсудимого», — пояснил адвокат.

«Судья вела заседание, не делая перерыв на обед и ужин, хотя это является нарушением не только прав человека, но и нарушением распорядка режима учреждений максимальной безопасности (строгого режима)», — сообщил агентству Нурпеисов.

Галым Нурпеисов «Я сообщил судье, что в учреждении максимальной безопасности распорядок не может корректироваться под желания судьи. Невозможность Ермеку принимать пищу мы будем считать одной из форм пыток голодом. После чего судья объявила перерыв до 7 декабря».

«Одним словом, провели заседание, заметно, что все они спешат и что процесс гонят в экспресс-режиме», — поделился впечатлениями о заседании собеседник агентства.

«7 декабря будет осуществляться допрос эксперта, а также исследование материалов дела, после чего — завершение процесса», — сообщил адвокат.

«Фактически все дело построено на одном эпизоде. Который растянут на пять томов макулатуры», — заключил Нурпеисов.

Напомним, что 6 декабря в Ауэзовском суде г. Алма-Аты состоялось судебное заседание в рамках нового процесса против пророссийского блогера Ермека Тайчибекова, отбывающего семилетнее заключение в колонии строгого режима. Против блогера выдвинули новые обвинения в разжигании «межнациональной розни». В Москве 6 декабря политолог Пётр Коломец провел одиночный пикет с требованием освободить Тайчибекова.