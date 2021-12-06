Москва, , 19:31 — REGNUM Трансформация системы госзакупок в условиях пандемии станет ключевой темой конференции «Лекарственное обеспечение — 360 градусов». Мероприятие пройдет 8 декабря в Москве, заявили ИА REGNUM организаторы.

Лекарства Дарья Антонова © ИА REGNUM

Свое мнение смогут высказать не только представители регулирующих органов, федеральных и региональных ветвей власти, но и общественных объединений пациентов, аптечных и медицинских организаций, а также производители и дистрибьюторы фармакологической продукции. Ожидается, что мероприятие позволит выработать наиболее рациональные алгоритмы решения тех или иных проблем в системе государственных закупок лекарственных препаратом.

Одной реформой контрактной системы в условиях пандемии коронавируса конференция не ограничится. На площадке планируется обсудить формирование централизованной системы электронных рецептов и возможность ее использования при дистанционной продаже лекарств. Кроме того, участники мероприятия затронут такие темы, как преемственность терапии и пациентоориентированность государственных программ, вопросы соблюдения прав интеллектуальной собственности и защиты данных, особенности создания единого фармпространства в рамках ЕАЭС и другие актуальные вопросы.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте конференции. Также там можно ознакомиться с программой мероприятия.

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