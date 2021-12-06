Варшава, 6 декабря, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Пограничники Белоруссии снабжают нелегальных мигрантов спиртными напитками, поэтому последние так агрессивны при попытках прорваться через границу, сообщает 6 декабря министерство обороны Польши.

Цитата из к/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР Суррогатный алкоголь

«На польско-белорусской границе по-прежнему происходят попытки незаконного пересечения. Иммигранты ведут себя агрессивно в отношении наших военнослужащих и должностных лиц», — указано в сообщении польского военного ведомства на его странице в Twitter.

«Такое поведение мигрантов может быть вызвано употреблением алкоголя, который они получают от белорусских служб», — утверждает Минобороны Польши.

Своё утверждение польские военные снабдили видеороликом, на котором люди в тёмное время суток сидят у костра и что-то наливают в стаканы из бутылки.

Как сообщало ИА REGNUM, на границе Белоруссии и Польши с начала ноября продолжается кризис, в ходе которого мигранты из стран Ближнего Востока пытаются пройти в страны Евросоюза.