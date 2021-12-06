Якутск, 6 декабря, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В Якутии средняя цена квадратного метра жилой площади на первичном рынке в III квартале 2021 года составила 106 440,66 рублей. Об этом ИА REGNUM заявила первый заместитель министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) Галина Новикова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

В 2019 году этот показатель составлял 80 461,33 рублей, в 2020 году — 95 812,65 рублей.

Новикова уточнила, что квадратный метр на вторичном рынке в 2019 году стоил 88 545,22 рублей, в 2020 году — 88 280,58 рублей, в III квартале 2021 года — 82 771,33 рублей.

Первый заместитель министра отметила, что жилья в республике в 2019 году введено 562 тысяч квадратных метров, в 2020 году — порядка 530 тысяч квадратных метров, а на 1 ноября 2021 года — порядка 288 тысяч квадратных метров.

В 2020 году в Якутии было выдано 93 разрешения на строительство, в 2021 году — 81. Строящихся объектов долевого строительства в регионе — 35, в том числе 20 возводятся с привлечением эскроу-счетов, а 15 — по «старым правилам».

Московских или санкт-петербургских строительных компаний, привлеченных к строительству в регионе, нет.