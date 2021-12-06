Москва, 6 декабря, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Пост в телеграм-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина о внесении в Госдуму правительственных законопроектов о введении в России QR-кодов набрал более 1 миллиона просмотров, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

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За несколько дней пост, опубликованный 24 ноября, набрал рекордный 1 млн просмотров.

Инициатива правительства РФ вызвала широкий общественный резонанс, более 700 тыс. пользователей оставили свои комментарии под публикацией, в основной своей массе — негативные.

Отметим, что Володин впервые открыл пост для комментариев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроекты направлены в рассылку до 14 декабря ― в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации.

«Нам важно выработать те решения, которые позволят защитить жизнь и здоровье людей, не нарушая при этом основополагающих прав граждан. Об этом говорил наш президент Владимир Путин», — отметил ранее Володин.

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