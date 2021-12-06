Челябинск, , 18:25 — REGNUM В Челябинске 22-летнего иностранца будут судить за попытку угона автомобиля такси. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Такси

Yarnews.net

Обвинительное заключение по делу в отношении 22-летнего гражданина утвердила прокуратура Тракторозаводского района. Ему вменяют покушение на кражу в особо крупном размере. По данным следствия, в начале лета он взял в аренду машину «Фольцваген Поло» стоимостью 1,1 млн рублей и подрабатывал на ней в качестве таксиста. А в октябре решил перевезти его на свою родину и там продать. Однако недалеко от границы его задержали.

Вину свою гражданин признал. Суд отправил неудавшегося угонщика в СИЗО.