Манчестер, Великобритания, 6 декабря, 2021, 18:25 — ИА Регнум. 6 декабря главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг информацию о том, что 27-летний фланговый полузащитник «Ред Булл Лейпцига» и сборной Испании Дани Ольмо может продолжить карьеру в составе «горожан»: «Нет, мы не ведем переговоров по трансферу Ольмо. Он игрок «РБ Лейпцига», — цитирует Гвардиолу журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Thomas Rodenbücher Хосеп Гвардиола

В текущем сезоне Дани Ольмо из-за двух травм бедра принял участие лишь в шести матчах за «быков» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В составе сборной Испании на счету Ольмо 3 (2+1) очка по системе гол+пас в пяти играх отборочного турнира к чемпионату мира 2022.

Летом появлялась информация, что в Ольмо заинтересована каталонская «Барселона», однако «сине-гранатовые» не могут позволить себе трансфер футболиста из-за финансовых трудностей.