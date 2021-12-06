Вашингтон, 6 декабря, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Акции нескольких компаний, работающих с экс-президентом США Дональдом Трампом, выросли в ходе предварительных торгов 6 декабря на фоне того, как социальная сеть Трампа привлекла более $1 млрд от группы неизвестных инвесторов, сообщает Reuters.

Дональд Трамп

Акции корпорации Digital World Acquisition, которая планирует вывести на рынок компанию Trump Media & Technology Group, выросли более чем на 9%.

Корпорация CF Acquisition выросла на 21%, а Phunware на 2%.

Трамп начал сотрудничать с компанией Phunware во время президентской перевыборной кампании в 2020 году, чтобы создать приложение для телефона. При этом недавно CF Acquisition объявила о планах по листингу канадской видеоплатформы Rumble Inc, к которой Трамп присоединился в июне.

Ранее о создании собственной медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG), под началом которой будет запущена новая социальная сеть, объявил экс-президент США Дональд Трамп.