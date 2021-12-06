София, , 18:17 — REGNUM В зал заседания Народного собрания (парламента) Болгарии должны быть допущены только те народные избранники, которые имеют на руках так называемый зелёный сертификат — документ от вакцинации от COVID-19 или справку о прохождении ПЦР-теста. С такой инициативой 6 декабря выступил болгарский министр здравоохранения Стойчо Кацаров, пишет софийская газета «Дума».

Парламент Болгарии Nenko Lazarov

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По словам министра, в настоящее время именно депутаты должны продемонстрировать «гражданское сознание» и собственным примером привлечь сограждан на участки для вакцинации.

Кацаров «Нет никаких сомнений в том, что парламент примет в этом контексте правильное решение».

Ранее минздрав Болгарии обнародовал информацию, согласно которой существующие карантинные меры признаны «своевременными и эффективными». «Нам удалось не допустить массовых жертв пандемии, при этом, не «закрывая» страну на локдаун», — говорится в документе ведомства.

Согласно официальным данным, COVID-19 в Болгарии в общей сложности заболели 703 тысячи человек. Из них скончались 28 852 человека.

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