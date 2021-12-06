Москва, 6 декабря, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Штрафы за остеклённые балконы — это не какое-то нововведение: штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства и сейчас применяются, сообщили 6 декабря в пресс-службе Минстроя РФ.

ИА REGNUM Изоляция на балконе

Комментируя объявление о том, что с 1 марта будущего года остекление балконов нужно будет согласовывать, ведомство пояснило, что с марта действующие сейчас требования о поддержании жилого помещения в надлежащем состоянии, запрет на несанкционированные переустройство и перепланировку утратят силу: начнёт действовать приказ Минстроя РФ «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями».

«Ключевым отличием нового документа от действующих правил является то, что, согласно документу, требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений», — сообщили в Минстрое.

Законом установлено, что к общему имуществу в многоквартирном доме относятся только балконные плиты, а парапет и козырёк балкона, балконные двери и проёмы, окна относятся к личному имуществу, содержание которого осуществляет собственник самостоятельно.

Например, собственник жилья может заменять окна и балконные двери с низкой энергоэффективнотью на окна и балконные двери с улучшенными качествами, а также утеплить стены разрешёнными материалами. Собственник жилья также вправе устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление.

Когда же речь идёт о фасаде, то остекление может регулироваться муниципальными правовыми актами и региональными законами, причём штрафы за нарушение (если они предусмотрены) устанавливаются на местном и региональном уровнях.

«Поэтому перед выполнением работ по остеклению необходимо ознакомиться с правилами благоустройства, утверждёнными в регионе и городе проживания, — говорится в сообщении. — Таким образом, штрафы за остеклённые балконы не являются нововведением, они существовали и прежде».

Минтсрой РФ добавил, что и сейчас за нарушение правил перепланировки и переустройства могут быть применены штрафные санкции. Как и за нарушение региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий.