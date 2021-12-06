Петрозаводск, , 18:12 — REGNUM В Карелии в 2021 году расселено 20,97 тысяч квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В 2019 году было расселено 6,46 тысяч квадратных метров, в 2020 году — 37,79 тысяч квадратных метров. Об этом ИА REGNUM заявил министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов.

Аварийный дом © ИА REGNUM

Аварийный жилищный фонд, признанный таковым после 2017 года, составляет 1,08 млн квадратных метров.

По словам Россыпнова, Минстрой РФ утвердил на 2021 год для Карелии показатель средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 48 902 рубля, при том, что стоимость 1 квадратного метра жилого помещения в новостройке составляет порядка 70 000 рублей.

Министр подчеркнул, что стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, установленная Минстроем России для Республики Карелия, недостаточна.