Петрозаводск, 6 декабря, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В Карелии в 2021 году расселено 20,97 тысяч квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В 2019 году было расселено 6,46 тысяч квадратных метров, в 2020 году — 37,79 тысяч квадратных метров. Об этом ИА REGNUM заявил министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов.

ИА REGNUM Аварийный дом

Аварийный жилищный фонд, признанный таковым после 2017 года, составляет 1,08 млн квадратных метров.

По словам Россыпнова, Минстрой РФ утвердил на 2021 год для Карелии показатель средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 48 902 рубля, при том, что стоимость 1 квадратного метра жилого помещения в новостройке составляет порядка 70 000 рублей.

Министр подчеркнул, что стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, установленная Минстроем России для Республики Карелия, недостаточна.