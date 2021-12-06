Краснодар, , 18:11 — REGNUM Сегодня, 6 декабря, портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков прошедшего семнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Самым ценным игроком с оценкой 8.75 был признан 29-летний нападающий «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон, отметившийся во встрече с «Сочи» двумя забитыми мячами, двумя успешными отборами и двумя выигранными верховыми единоборствами. Точность передач Классона составила 73%.

Виктор Классон Soccer.ru

Помимо Классона, в символическую сборную попал Игорь Акинфеев (ЦСКА, 8.4), Иброхимхалил Юлдашев («Нижний Новгород», 7.5), Данила Прохин («Сочи», 7.5), Яка Бийол (ЦСКА, 7.8), Марио Фернандес (ЦСКА, 7.5), Кингс Кангва («Арсенал», 8.2), Николай Калинский («Нижний Новгород», 8.3), Зурико Давиташвили («Арсенал», 8.4), Чидера Эджуке (ЦСКА, 7.7) и Матео Сандер Кассьера («Сочи», 7.4).

В текущем сезоне Виктор Классон принял участие во всех семнадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился тремя забитым мячами и тремя результативными передачами. Для сравнения, в первом полноценном сезоне в составе быков швед набрал 16 (10+6) очков по системе гол+пас в тридцати турах.

Виктор Классон перешел в «Краснодар» 25 января 2016 года из «Эльфсборга» за 2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 29-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.