6 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Воронежские соцсети всколыхнуло видео, главным героем которого стал председатель областной думы Владимир Нетёсов, а автором — местная активистка, пришедшая передать подписи воронежцев против QR -кодов.

Зоя Емельянова, , 18:46 — REGNUM Воронежские соцсети всколыхнуло видео, главным героем которого стал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

Павел Андреевич Федотов. Свежий кавалер.1846 (фрагмент)

По информации телеграм-канала «Воронеж №1», автором видео стала местная активистка, которая намеревалась передать Нетёсову 33 тыс. подписей против законопроекта о QR-кодах.

Видео появилось в соцсетях и ряде СМИ утром 6 декабря. На нем спикер облдумы сначала беседует с женщиной, приглашает её пройти в кабинет. После чего картинка начинает прыгать. За кадром слышен женский голос, который просит отдать ей телефон, и мужской голос (похожий на голос Нетёсова), который произносит несколько раз «Маску наденьте на неё». При этом сам спикер облдумы в начале видео без маски.

Владимир Нетёсов Vrnoblduma.ru

«Что он себе позволяет?» — вопрошает Лариса А.

«Вот это истинное отношение чинуш к народу», — написал Коля П.

«Ведет себя как небожитель, вышел царь к холопам, с пренебрежением», — возмущена Наталья Ш.

«Какой кошмар… вы сидите и получаете зарплату от наших налогов… и так обращаетесь с людьми? Позор… сам без маски…» — написала Марина И.

«Вы представляете! Если в областной думе такое творится, тогда как же он ведет себя на улице!!! На людей бросается, вырывает личные вещи!!! Кого набрали в думу?!!» — возмущена Наталья Р.

В обсуждении пользователи интересуются, лишится ли спикер облдумы поста после скандала, но сходятся во мнении, что обойдётся извинениями — в лучшем случае.

«Не для представителей власти делались маски и кукоды! А для простого обывателя! Потихоньку истина вылазит наружу! Им противно с нами по одним дорогам ездить…» — написала Светлана Ц.

«Таки отдал телефон, раз видео выложили», — написала Елена К.

«Это уже за гранью разумного!» — написала Лариса А.

«Я прям вангую, что будет дальше. А дальше будет штраф для активистки за отсутствие маски и ещё что какое-нибудь неподобающее поведение прилетят или нападение на спикера», — уверен Oleg H.

«Интересно, как на это среагирует партия? Похвалят, дадут премию или пойдет на повышение?» — интересуется другой пользователь.