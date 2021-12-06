Астрахань, 6 декабря, 2021, 18:10 — ИА Регнум. В Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Приволжского района, обвиняемого в халатности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Цитата из м/ф «Летучий карабль». реж Гарри Бардин. 1979. СССР Болото

По версии следствия, с 2017 по 2020 годы обвиняемый, заведомо зная о том, что 88 земельных участков в поселке Эрле Приволжского района области непригодны для индивидуального жилищного строительства, распорядился предоставить эту землю льготникам, в том числе — многодетным семьям.

Использовать землю для строительства они не смогли. Оказалось, что эта территория постоянно затапливается паводковыми водами. Также на ней не было инфраструктуры.

После возбуждения уголовного дела по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина расследование было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Расследование завершено, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.