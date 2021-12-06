6 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение британского издания The Times о том, что Россия может задействовать скопившихся в Белоруссии мигрантов для провокации в Сувалкском коридоре, а затем отсечь прибалтийские страны от союзников по НАТО.

Оксана Переможенко, , 18:32 — REGNUM Россия может задействовать скопившихся в Белоруссии мигрантов для провокации в Сувалкском коридоре, а затем отсечь прибалтийские страны от союзников по НАТО, сообщили британскому изданию The Times источники в альянсе и на Украине.

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Собеседники издания полагают, что РФ может направить мигрантов к польско-литовской границе — так называемому Сувалкскому коридору, который «соединяет» Калининградскую область с Белоруссией. Там мигранты якобы устроят беспорядки, а Россия направит в коридор военные патрули.

«Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией. Всё это может быть сделано, по оценке украинской стороны, меньше чем за два часа», — говорится в публикации.

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Сообщение британского СМИ обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» на страницах украинского издания Sharij.net, а также в телеграм-каналах VESTI и Klymenko Time. Также новость обсудили на странице издания «Страна.ua» в социальной сети Facebook. Материал, изложенный британским изданием, был воспринят комментирующими несерьезно.

«Как обычно, Путин «виноват» в том, что беженцы в Европу хотят», — отреагировал Vlad.

«Ну, правда, они ненормальные?! Сколько можно, нападайте уже, что ли!» — иронизирует Rita M.

«Чего завтра придумают? Каждый день удивляют новым сюжетом», — добавил Pav Br.

«Украинский источник в Times… Дальше можно не читать», — пишет Vinni.

Нелегалы у транспортно-логистического центра возле пункта пропуска Брузги President.gov.by

«Хватит читать сценарии к боевикам 90-х», — пошутил Oleg.

«Сами подкидывают идеи РФ?» — недоумевает Evgeny N.

«А Польша? «Стареет» Путин, начинает «забывать», — пошутил Юрий Г.

«Мы живем во времена о*ерительных историй! Путин построил СП-2, чтоб его прикрыли», — с сарказмом добавил Алексей С., вероятно, указывая на то, что целью всей этой «шумихи» является провокация России для того, чтоб затем обвинить РФ в «агрессии» и воспрепятствовать запуску газопровода СП-2.

«Смотрите, Аляску не провтыкайте…» — смеется Sergey B.

«Это, видимо, для того, чтобы «мощные» трибалты не помешали ей вторгаться в/на [Украину]… Мудро…» — не без сарказма пишет Sergej F.

«Перед вторжением на Украину отрезаем Прибалтику. Перед отрезанием Прибалтики, захватываем еще кого-то. И так далее. Россия — крутая Страна! Горжусь!» — смеется Марат А.

«Массовый психоз…» — написал Иван Т.

«Сами придумали, теперь сидят и боятся», — добавил Илья Т.

«У меня такое впечатления, что они уже умоляют Путина захватить в/на [Украину] и прибалтов заодно. Видать, надоело кормить», — отметила Руслан В.

«Обязательно, а то шпроты побегут спасать Украину, а это очень опасно. Боевые шпроты в бою это шо-то», — иронизирует Егор Аркадьич.

Латвийские солдаты U.S. Department of Defense

«Почему-то вспомнился фрагмент из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «Пусть на обратном пути Казань возьмут, ну… чтобы два раза не ездить», — пишет Михаил Д.

«Уже и не знают, какую ещё страшилку про Россию выдумать… С другой стороны, наверняка сами так же бы поступили. А Европе стоит задуматься, чего это НАТО так возбудилсось. Пиндосам нужна война с Россией, но Европе-то это зачем?» — задалась вопросом Анна Ё.

«Пора вызывать санитарный патруль. У них мания нападения», — отреагировала Ева Т.

«Вторгаться на Украину — это как прививать себе отраву… ну и кому это нужно кроме самой отравы?..» — не понимает Владимир Ш.

«Да уже бы написали, что готовится штурм Берлин, и выложили бы карты апреля — мая 1945 года!» — смеется Олег Валентинович.

«Не знаю, какие там планы вторжения у РФ, но то что западные СМИ подсказывают РФ что делать — это факт», — подытожил Сергей С.

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