Тамбов, , 18:08 — REGNUM Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров объявил о новом проекте «Дворы Тамбовщины», который начнет действовать в регионе в 2022 году, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На его реализацию будет направлено около 500 млн рублей.

Оперативное совещание под председательством руководителя Тамбовской области Максима Егорова Tambov.gov.ru

По мнению Максима Егорова, новый проект «Дворы Тамбовщины» позволит качественно изменить подходы к благоустройству и создать максимально комфортные условия для жизни в регионе. Об этом он заявил на оперативном совещании с руководителями областных органов власти.

По инициативе руководителя региона на реализацию программы в следующем году будет направлено около 500 млн рублей. Предполагается, что за счет этих средств будут приведены в порядок дворовые площадки с учетом потребностей жителей.

«Перед началом работ необходимо провести широкое обсуждение и ориентироваться, прежде всего, на пожелания людей», — отметил руководитель региона.

По его словам, при этом следует продумать и ремонт дорог, которые ведут во дворы, а также о том, чтобы привести в порядок контейнерные площадки. Сейчас они открытые, а нужно будет их закрыть, чтобы ни грязь, ни мусор не разлетались.

«Мы в корне меняем подходы к благоустройству. Все должно быть современно и цивилизованно. Это напрямую влияет на качество жизни людей», — подчеркнул Максим Егоров.

О своей новой инициативе руководитель региона рассказал во время прошедшего накануне третьего этапа ХХ съезда партии «Единая Россия». Масштабный проект «Дворы Тамбовщины» призван повысить индекс качества городской среды. Максим Егоров поручил начать подготовку к его реализации уже сейчас. Ожидается, что на выделенные средства в следующем году будут отремонтированы порядка 50−60 дворов.