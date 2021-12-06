Миасс, Челябинская область, , 18:09 — REGNUM В Миассе Челябинской области общественники просят не возвращать памятник Ленину, демонтированный ранее для принятия решения о реставрации, на площадь Труда. Об этом пишут СМИ.

Возле памятника Ленину

Александр Комаров © ИА REGNUM

В частности, с таким предложением выступили представители движения «Гражданский патруль». Они призывают убрать на площади всё благоустройство и сделать его с нуля.

«Да, и памятник тоже. Его, конечно, нужно отреставрировать и поместить в музей или убрать подальше с глаз», — считают активисты, цитирует их Накануне.Ru. По их мнению, памятник не представляет никакой культурной ценности.

Представители областного управления КПРФ взяли ситуацию на контроль и заявляют, что не позволят уничтожить памятник. В ближайшее время они направят запросы в администрацию города и областное минкультуры.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник демонтировали в начале декабря. Причиной стало то, что он был сильно повреждён, в частности, у него обвалилась часть головы Полиция установила, что противоправных действий в отношении него не было. Скульптуру сняли для того, чтобы решить вопрос о её реставрации или замене.

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