Миасс, Челябинская область, 6 декабря, 2021, 18:09 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области общественники просят не возвращать памятник Ленину, демонтированный ранее для принятия решения о реставрации, на площадь Труда. Об этом пишут СМИ.

Александр Комаров ИА REGNUM Возле памятника Ленину

В частности, с таким предложением выступили представители движения «Гражданский патруль». Они призывают убрать на площади всё благоустройство и сделать его с нуля.

«Да, и памятник тоже. Его, конечно, нужно отреставрировать и поместить в музей или убрать подальше с глаз», — считают активисты, цитирует их Накануне.Ru. По их мнению, памятник не представляет никакой культурной ценности.

Представители областного управления КПРФ взяли ситуацию на контроль и заявляют, что не позволят уничтожить памятник. В ближайшее время они направят запросы в администрацию города и областное минкультуры.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник демонтировали в начале декабря. Причиной стало то, что он был сильно повреждён, в частности, у него обвалилась часть головы Полиция установила, что противоправных действий в отношении него не было. Скульптуру сняли для того, чтобы решить вопрос о её реставрации или замене.