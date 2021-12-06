Петрозаводск, 6 декабря, 2021, 18:05 — ИА Регнум. В Карелии 14 домов, дольщики которых считаются обманутыми. Об этом ИА REGNUM заявил министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Виктор Россыпнов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обманутые дольщики

Он уточнил, что для восстановления нарушенных прав граждан используется финансирование «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства». В декабре 2020 года Фондом в отношении одного 23-х квартирного жилого дома в переулке 1-го Сайнаволокского в Петрозаводске принято решение о финансировании завершения строительства, будут восстановлены права 23 семей.

По словам Рассыпнова, по остальным 13 жилым домам решение о финансировании Фондом не принято.