Петрозаводск, , 18:02 — REGNUM Количество выданных органами местного самоуправления Республики Карелия разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного строительства снизилось с 1874 единиц в 2020 году до 1062 единиц за 9 месяцев 2021 года. Об этом ИА REGNUM заявил министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилых домов по республике составила на первичном рынке в 2019 году 52 523 рубля, в 2020 году — 53 386 рублей, в 3 квартале 2021 года — 58 790 рублей. Этот же показатель на вторичном рынке в 2019 году составлял 47 830 рублей, в 2020 — 50 676 рублей, в 3 квартале 2021 года — 64 904 рубля.

Виктор Россыпнов также сообщил, что в Карелии в 2019 году в строй введено 277 177 квадратных метров жилья, в 2020 году — 294 221 квадратных метров, за 10 месяцев 2021 года — 210 981 квадратный метр. За 2020 год в Карелии выдано — 8 995 ипотечных кредитов, а за 9 месяцев 2021 года — 5 999.

Строительный комплекс региона с 2021 года, как и в большинстве регионов Арктики, сокращает объемы жилищного строительства, что особенно заметно по количеству выданных на строительство разрешений.