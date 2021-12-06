Вологда, 6 декабря, 2021, 18:00 — ИА Регнум. В Вологде на карантин закрыты 94 школьных класса, в том числе 40 — из-за заболевших ковидом. Об этом в ходе прямой линии «Вконтакте» сообщил мэр города Сергей Воропанов.

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«Из-за холодов мы занятия пока не отменяем. По рекомендациям Роспотребнадзора, учебный процесс для учеников 1−5 классов приостанавливается при — 27 градусов и ниже, для учеников пятых классов — при — 35» , — напомнил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Вологодской области жертвами ковида стали 13 человек.