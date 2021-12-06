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Общепит Yahontov

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Представители отрасли общественного питания Латвии утверждают, что нынешние «ковидные» ограничения лишают их более чем половины оборота, а ожидания заработка в новогодний период могут так и не реализоваться. Об этом сообщило латвийское «Радио 4» со ссылкой на руководителя Латвийского общества ресторанов Яниса Ензиса.

По его словам, согласно опросу среди предпринимателей общепита страны, действующие ковид-ограничения сократили оборот на 60%. «Поэтому я не знаю, как кому-то может казаться, что все в порядке и что все могут работать и ограничений нет, когда их на самом деле много», — заявил Ензис.

Он добавил: то обстоятельство, что очно можно обслуживать только клиентов с ковид-сертификатами, лишает отрасль примерно трети местных клиентов. А разрешение работать только до 21 часов по местному времени означает, что заведения не получают до половины нормального вечернего оборота. Ограничения по числу людей за столиками, необходимость расставлять эти столики далеко друг от друга — это все тоже негативный фактор.

«Люди путешествуют по Европе и нам говорят, что таких ограничений нигде в Европе нет, выкладывают фотографии из ресторанов, где все дружно сидят», — отметил Янис Ензис.

Он выразил сожаление, предположив, что из-за ограничительных мер в нынешнем декабре поток «рждественских» туристов пройдет мимо Латвии. Доходы от латвийской нерешительности, по всей видимости, получат Вильнюс и Таллин, добавил глава Союза ресторанов Латвии.