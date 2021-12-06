Санкт-Петербург, 6 декабря, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Послезавтра, 8 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» состоится матч заключительного шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезоне 2021/22 «Зенит» — «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. На матч назначена нидерландская бригада арбитров во главе с Сердаром Гэзюбююком.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Помощниками главного арбитра назначены Йоост ван Зуйлен и Йохан Балде. Ответственный за систему видеоповторов VAR — Камфус Йохем.

После пяти туров лондонский клуб, одержав четыре победы и набрав двенадцать очков, лидирует в турнирной таблице группы H. «Зенит» с четырьмя очками расположился двумя позициями ниже.

Прошлая встреча «Зенита» с «Челси», проходившая 14 сентября в рамках 1-го тура еврокубка, завершилась минимальной победой «пенсионеров» благодаря голу Ромелу Лукаку на 69-й минуте встречи.