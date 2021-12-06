Железноводск, Ставропольский край, 6 декабря, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Мэр города-курорта Железноводска Евгений Моисеев подал заявление об отставке. Он не станет участвовать в выборах на второй срок, сообщил Моисеев 6 декабря на своей странице в Instagram.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Мэр Железноводска Евгений Моисеев

«Принял решение не участвовать в назначенных на 14 декабря выборах главы Железноводска на второй для себя срок, хотя все документы уже подал. Сегодня заявление из конкурсной комиссии забрал», — написал мэр.

Прошение об отставке Евгения Моисеева с поста мэра городская дума удовлетворила. Заявление подписано. Причина решения теперь уже экс-мэра не выдвигаться на конкурс на новый срок, пока неизвестна.

Напомним, Евгений Моисеев возглавлял администрацию города Железноводска в течение пяти лет. Он победил на выборах в декабре 2016 года. На должность мэра города-курорта он пришел с поста главы администрации города Георгиевска.

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