Москва, , 18:23 — REGNUM Слова главы «Нафтогаза Украины» никак не повлияют на реализацию проекта «Северный поток-2». Об этом 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Юрий Витренко Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко назвал решение германского Федерального сетевого агентства разрешить компании Nord Stream 2 AG создать дочернюю компанию в Германии «издевательством».

»Слова главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко об издевательстве со стороны Федерального сетевого агентства Германии (BNA) никого не интересуют», — заявил эксперт,

«В Германии эти слова никем не цитируются. На них не реагируют, их не замечают», — отметил Борисов.

«Для чего Витренко их произнес, знает только он сам. Думаю, что они были сказаны г-ном Витренко из-за ложного понимания своей значимости, которой нет», — заключил политолог.