Москва, 6 декабря, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Слова главы «Нафтогаза Украины» никак не повлияют на реализацию проекта «Северный поток-2». Об этом 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Витренко

Напомним, что глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко назвал решение германского Федерального сетевого агентства разрешить компании Nord Stream 2 AG создать дочернюю компанию в Германии «издевательством».

»Слова главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко об издевательстве со стороны Федерального сетевого агентства Германии (BNA) никого не интересуют», — заявил эксперт,

«В Германии эти слова никем не цитируются. На них не реагируют, их не замечают», — отметил Борисов.

«Для чего Витренко их произнес, знает только он сам. Думаю, что они были сказаны г-ном Витренко из-за ложного понимания своей значимости, которой нет», — заключил политолог.