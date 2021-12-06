Сантьяго, 6 декабря, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Президент Чили Себастьян Пиньера 6 декабря объявил начало массовой вакцинации детей 3−6 лет от коронавируса китайской вакциной Sinovac. Об этом сообщает чилийское информагентство LaCuarta со ссылкой на заявление президента.

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Министр здравоохранения Энрике Пэрис объяснил, что «вирус ищет людей, у которых нет вакцин, у которых нет антител. Этот новый вариант (омикрон) предназначен для непривитых людей».

Напомним, 25 ноября Институт общественного здравоохранения Чили разрешил вакцинацию синоваком детей от 3 до 6 лет. Иммунизацию этой возрастной группы планируется завершить в пятницу, 10 декабря.