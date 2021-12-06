Москва, 6 декабря 2021, 17:57 — REGNUM Обращение Президента к партии с задачами, и то, как «Единая Россия» показывала свое намерение реализовывать его курс, еще раз показывает, что монополия быть президентской партией, сохраняется, подчеркнул директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в ходе экспертной панели в ФОРГО 6 декабря.
Он отметил организационную модель партии, которая становится более логичной.
По его словам, «Единая Россия» зафиксировала результаты победы на выборах в Госдуму путем заявленного ранее обновления.
Вместе с тем «Единая Россия» становится более открытой, отметил эксперт.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве 4 декабря прошел заключительный этап Съезда «Единой России». На нем был представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 года, утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.
Также в соответствии с Уставом были переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники Съезда избрали Председателя партии, Высший и Генеральный советы «Единой России», Комиссию по этике. Сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии.
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