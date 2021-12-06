Москва, , 17:57 — REGNUM Обращение Президента к партии с задачами, и то, как «Единая Россия» показывала свое намерение реализовывать его курс, еще раз показывает, что монополия быть президентской партией, сохраняется, подчеркнул директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в ходе экспертной панели в ФОРГО 6 декабря.

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Он отметил организационную модель партии, которая становится более логичной.

«Понятно, что фракция не может нести основную и главную нагрузку в деятельности партийной машины. Дело в том, что есть и законодательное собрание в регионах, есть губернаторы, муниципалитеты, в которых партия представлена, если говорить о необходимости подготовки партийной машины, то перекладывание всей работы на фракцию — это всегда риск. Поэтому нынешняя модель, при которой партия фактически становится более расширенной, более активно включающей свою работу в других субъектах, то есть региональные организации, фракция в законодательных собраниях, о чем я говорил — это принципиально важно», — сказал Алексей Чеснаков.

По его словам, «Единая Россия» зафиксировала результаты победы на выборах в Госдуму путем заявленного ранее обновления.

«Это качественное обновление партии. Если вы посмотрите, то в итоге сейчас в руководящих органах опять появилось довольно большое количество новых кадров, так или иначе связанных с партией», — пояснил Алексей Чеснаков.

Вместе с тем «Единая Россия» становится более открытой, отметил эксперт.

«Если вы себя проявили как активист в разного рода социальных проектах, то партия заинтересована в том, чтобы вас привлекать. Если вы яркий волонтер, у вас получается разного рода интересные компании — приходите в партию», — сказал политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве 4 декабря прошел заключительный этап Съезда «Единой России». На нем был представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 года, утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

Также в соответствии с Уставом были переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники Съезда избрали Председателя партии, Высший и Генеральный советы «Единой России», Комиссию по этике. Сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии.

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