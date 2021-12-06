Волгоград, , 17:55 — REGNUM 41-летний российский специалист Артем Куликов, работавший ранее главным тренером «Краснодара-2» и «Велеса», назначен главным тренером волгоградского «Ротора». Об этом 6 декабря сообщили на официальном сайте клуба.

Дмитрий Хохлов Https://rotor-vlg.com/

Предыдущий главный тренер волгоградской команды Дмитрий Хохлов был отправлен в отставку 18 ноября за неудовлетворительные результаты команды в рамках Футбольной Национальной Лиги. Сообщалось, что контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Должность временно исполняющего обязанности главного тренера занимал Алексей Жданов.

После 25-ти туров Футбольной Национальной Лиги сезона 2021/22 «Ротор», одержав лишь четыре победы и набрав 24 очка, идет в зоне вылета и занимает семнадцатое место в турнирной таблице чемпионата.