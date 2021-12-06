Тверь, , 17:55 — REGNUM Туристский событийный календарь Тверской области занял третье место по итогам Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021, также три региональных мероприятия признаны лучшими в стране. Победителей которой назвали в Ульяновске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря в пресс-службе правительства Тверской области.

Тверская область вошла в тройку лучших регионов РФ по событийному туризму Пресс-служба правительства Тверской области

Задачу по развитию событийного туризма в Тверской области, в том числе разработку календаря событий, интересных для туристов, поставил губернатор Игорь Руденя. Кроме того, в Тверской области создаются новые туробъекты, улучшается инфраструктура индустрии гостеприимства.

В правительстве региона отмечают — именно событийный туризм привлекает гостей в регионе — это подтверждает и аналитика поисковых запросов при поиске жителями страны локаций для отдыха. В 2021 году в туристский «Календарь событий» Тверской области включено 109 мероприятий: гастрономические, спортивные, религиозные, семейные, реконструкторские и экологические. Все фестивали, входящие в событийный календарь Тверской области, организуются в соответствии с концепцией развития территории, встраиваются в ее социально-культурный ландшафт. Ознакомиться с календарем событий можно на туристическом портале welcometver.ru, канале Янедкс. Дзен, социальных сетях и в традиционном — печатном виде.

Высокую оценку премии Russian Event Awards 2021, помимо событийного календаря, получили также три региональных мероприятия в сфере туризма. Первое место в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма» занял «День оленя. Судимирское гулянье» на оленьей ферме. Второе место в номинации «Лучшее событие для пожилых людей» присуждено музыкально-поэтическому фестивалю «Град в сиреневом венце» в Торжке. Специальным дипломом «За успешное объединение истории и современности» награжден Первый фестиваль культуры и искусства им. Николая Львова «Архитектура жизни» в Торжке, организованный Всероссийским историко-этнографическим музеем.

В целом в 2021 году в Х Национальной премии в области событийного туризма было заявлено 515 проектов из 62 регионов России. В финал вышли 196 проектов. Премия организована при поддержке комитета Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры, Федерального агентства по туризму.