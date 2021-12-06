Кострома, 6 декабря, 2021, 21:17 — ИА Регнум. В Костроме опубликовали окончательную концепцию благоустройства набережной левого берега Волги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Работа была утверждена главой администрации Костромы Алексеем Смирновым 1 декабря.

Наталья Диева Въезд на набережную в Костроме

Напомним, проектировкой по заказу городской администрации занимается компания ООО «Эстакада» из города Санкт-Петербурга. Планируется, что после преображения набережная станет длиннее в три раза — привести в порядок хотят большую по протяженности территорию — от реки Чёрной по улице 1 Мая до моста через реку Кострому. Благоустройство будет проходить поэтапно, в течение нескольких лет.

Первый вариант благоустройства костромичи увидели в июне текущего года, он вызвал массу замечаний у горожан и депутатов. Компания должна была представить доработанные эскизы к началу сентября, однако произошло это только сейчас.

Концепция претерпела серьёзные изменения. В частности, специалисты пришли к стилистическому минимализму и отказались от использования белого цвета в качестве объединяющей темы. Ему на замену были взяты «более природные» цвета — зелёный, коричневый и серый. Проектировщики убрали фонтан, который ранее планировали поставить у главного входа на набережную, сократили количество пирсов, перенесли фудкорт за промышленную зону. По словам чиновников, в концепции были учтены все пожелания костромичей.

Ознакомиться с внешним видом набережной можно на сайте городской администрации. Этап общественных обсуждений по этой теме завершён. Однако, мэрия готова принимать от горожан аргументированные предложения в ходе благоустройства. Непосредственные работы по нему начнутся в 2022 году.