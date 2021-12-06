Санкт-Петербург, , 18:07 — REGNUM Владельца исторического здания в Петербурге, которое относится к объектам культурного наследия регионального значения, будут судить за недобросовестное содержание памятника. Об этом сообщили 6 декабря в пресс-службе следственного комитета.

Следственный комитет РФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Дом Алексея Черкасского (Риттера), расположенный в Василеостровском районе, состоит в перечне региональных объектов культурного наследия. Владелец здания Борис Берсон, учредитель ЗАО «Адамант», по версии следствия, не обеспечивал необходимое содержание дома, отключал его от обслуживания коммунальными службами и допускал на его территории распитие алкогольных напитков людьми без определенного места жительства.

Комиссии комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры фиксировали факты бездействия владельца, в результате чего Борис Берсон был дважды привлечен к административной ответственности и выплате штрафа. На сегодняшний день за систематическое несоблюдение предписаний владельцу недвижимости избрали меру пресечения в виде запрета на определенные действия, на его имущество на сумму более 184 млн рублей наложен арест.

В ходе следствия Борис Берсон предпринял шаги к тому, чтобы исправить состояние дома. Владелец за свой счет оформил договор о вывозе мусора, осуществлял ремонтные работы с фасадом дома и с кровлей, проведены работы по расчистке внутри здания и по уборке территории вокруг дома. Тем не менее, расследование доведено до конца.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — резюмировали в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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