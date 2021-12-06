Рига, 6 декабря, 2021, 17:47 — ИА Регнум.

Lina Arnautova Ралли

После 10-летнего перерыва латвийский автоспортсмен примет участие в знаменитом ралли «Дакар». Об этом сообщил портал rus.lsm.lv.

Правда, возвращение не станет полноценным — латышей по-прежнему не будет за рулем гоночных машин: Дидзис Зариньшпоедетв качестве штурмана литовского водителяАнтанаса Юхневича. Оба будутпредставлятьлитовскую команду Kreda на автомобиле Toyota Hilux.

Зариньш — опытный штурман, он участвовал в ралли «Дакар» пять раз, его лучший результат — 26-е место в тандеме спилотом Андрисом Дамбисом.

Представители Латвии спеременнымуспехом участвовали в ралли-рейде «Дакар» на протяжении последних двух десятков лет. Лучшее достижение — это 6-е место, которое Янис Винтерс занял в 2007 году в категории мотоциклов. Латвийцы Андрис Дамбис и Марис Сауканс первыми прибыли на ралли на электромобиле.

Спортивное мероприятие пройдет со 2 по 14 января 2022 года.