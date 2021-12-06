Москва, 6 декабря, 2021, 17:47 — ИА Регнум. 20-летний английский фланговый атакующий полузащитник Фаустино Анджорин, выступающий в текущем сезоне за московский «Локомотив» на правах аренды, грядущим летом вернется в лондонский «Челси». Руководство «железнодорожников» приняло решение не выкупать Анджорина. Об этом 6 декабря сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро. При этом сумма, за которую «Локомотив» может выкупить Анджорина, составляет 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Фаустино Анджорин принял участие в девяти матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом в ворота «Марсели».

Ранее сообщалось, что английский нападающий, получивший травму 30 октября в матче чемпионата России с «Нижним Новгородом», выбыл до конца календарного года. На поле футболист сможет вернуться лишь во второй половине сезона.