Нью-Йорк, США, , 17:47 — REGNUM На фоне появления нового штамма коронавируса «Омикрон» весь частный сектор должен требовать от сотрудников подтверждения вакцинации, заявил 6 декабря мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, это требование станет обязательным.

«Глава департамента здравоохранения объявит об введении обязанности всех работодателей частного сектора требовать прививку от сотрудников», — сказал де Блазио в эфире телеканала MSNBC.

При этом он пояснил, что такая мера станет «упреждающим ударом» и вступит в силу 27 декабря.

Ранее Билл де Блазио заявлял о первых выявленных случаях заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в Нью-Йорке.

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