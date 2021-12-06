Нью-Йорк, США, 6 декабря 2021, 17:47 — REGNUM На фоне появления нового штамма коронавируса «Омикрон» весь частный сектор должен требовать от сотрудников подтверждения вакцинации, заявил 6 декабря мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
По его словам, это требование станет обязательным.
«Глава департамента здравоохранения объявит об введении обязанности всех работодателей частного сектора требовать прививку от сотрудников», — сказал де Блазио в эфире телеканала MSNBC.
При этом он пояснил, что такая мера станет «упреждающим ударом» и вступит в силу 27 декабря.
Ранее Билл де Блазио заявлял о первых выявленных случаях заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в Нью-Йорке.
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