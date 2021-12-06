Вашингтон, 6 декабря, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Посольство Соединенных Штатов Америки в Токио предупредило в Twitter о расовой дискриминации иностранцев со стороны японской полиции, сообщает 6 декабря Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Япония является в основном этнически однородной страной. При этом часть населения винит иммигрантов в преступности. Издание отмечает, что иностранная рабочая сила необходима для восполнения убывающего населения Японии.

«Посольство США получило отчеты о том, как японская полиция останавливала и обыскивала иностранцев. Предположительно, это были случаи расовой дискриминации. Нескольких задержали, допросили и обыскали», — говорится в твитте.

Посольство посоветовало американским гражданам постоянно иметь при себе документы с визой, а при задержании требовать консульского уведомления.

Отметим, что это необычное заявление со стороны США, ключевого союзника Японии.

Напомним, что усилия по углублению сотрудничества в сфере обороны обсуждались в рамках телефонного разговора главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Японии Нобуо Киси.