Смоленск, , 17:43 — REGNUM Поправки в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предусматривающие введение QR-кодов для посещения общественных мест, обсудили депутаты на заседании Совета Смоленской областной Думы 6 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе облдумы.

QR-коды Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Наш регион, как и большинство других, уже продолжительное время живет в режиме ограничений. Теперь они могут быть закреплены законодательно. К сожалению, достигнутого уровня вакцинации пока недостаточно для того, чтобы остановить распространение этой опаснейшей болезни. Предлагаемые федеральным проектом решения являются временной мерой и направлены исключительно на защиту здоровья и жизни наших граждан, а также снижение темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией», — прокомментировал заместитель председателя регионального парламента Николай Мартынов.

Предложенные поправки вызвали дискуссию среди участников обсуждения. В частности, некоторые из депутатов указали на необходимость доработки законопроекта.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ранее внесло в Госдуму правительство РФ. В настоящее время обсуждение этого законопроекта, а также законопроекта о введении QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте проходит в регионах.