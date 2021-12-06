Курган, , 17:42 — REGNUM В Курганской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло на 6 декабря 903 человека. Об этом 6 декабря сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Сутками ранее число скончавшихся составляло 898 — на пять человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Курганской области на 3 декабря подтвердили 45 850 случаев заражения коронавирусом, вылечились 36 144 курганца.

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