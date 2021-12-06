Курган, 6 декабря, 2021, 17:42 — ИА Регнум. В Курганской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло на 6 декабря 903 человека. Об этом 6 декабря сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Сутками ранее число скончавшихся составляло 898 — на пять человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Курганской области на 6 декабря подтвердили 45 850 случаев заражения коронавирусом, вылечились 36 144 курганца.