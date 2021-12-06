Москва, 6 декабря, 2021, 17:41 — ИА Регнум. По данным Росстата, в России бедных становится все меньше, хотя, скорее всего, их количество продолжает расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил депутат горсовета Набережных Челнов Руслан Нигматулин («Партия роста»).

Бедность

«По данным Росстата, в России становится все меньше бедных. В начале года — 21,1 миллиона, во II квартале — 17,7 млн. Но, на мой взгляд, людей, живущих за гранью бедности, стало больше. Дело в том, что с 2021 года по-новому определяется прожиточный минимум и изменились критерии оценки границы бедности, — сказал Нигматулин. — Раньше они зависели от стоимости потребительской корзины с минимальным набором продуктов питания, товаров и услуг. Учитывались также ежемесячные платежи и сборы. Теперь же прожиточный минимум составляет 44,2% от среднедушевого дохода».

По словам Нигматулина, такая методика подсчета не показывает, сколько необходимо для проживания.

«На сегодня прожиточный минимум в России установлен на уровне 11 653 рублей. Для трудоспособного населения эта сумма составляет 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля. Текущий МРОТ в России равен 12 792 рублям. Цифры эти небольшие, и поэтому в 2022 году рост бедности продолжится, — сказал эксперт. — Поэтому повышение МРОТ не сможет решить проблему бедности. Компании малого и среднего бизнеса, работающие в тени (а таковых в условиях коронавирусных ограничений стало больше), просто скорректируют белую и серую части зарплаты, а по факту она останется прежней».

Как полагает Нигматуллин, снизить уровень бедности в стране может создание предприятий с новыми рабочими местами и достойными зарплатами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что многое в оценке уровня бедности связано с психологией и самооценкой, что задерживает принятие позитивных изменений.