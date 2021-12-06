Москва, , 17:40 — REGNUM В 2022 году у биткоина есть шансы подорожать до 100 тысяч долларов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Биткоин

«Несмотря на снижение стоимости биткоина, «киты» (крупные держатели) не уходят с рынка и используют каждое падение для наращивания цифровых активов, количество игроков на рынке растет, появляются новые проекты, связанные с криптовалютами, — сказала Кошелева. — Все это говорит в пользу качественного роста стоимости биткоина в 2022 году. Комментарии аналитиков более чем оптимистичные, многие из них сходятся во мнении, что главная цифровая валюта достигнет в следующем году 100 тыс. долларов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одной из причин падения котировок биткоина мог стать новый штамм коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Биткоин оказался очередной жертвой нового штамма коронавируса