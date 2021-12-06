Таллин, 6 декабря, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Расценки в заключаемых с 2022 года договорах на электроснабжение по фиксированному тарифу в Эстонии предусматривают резкий рост. Об этом сообщил новостной портал err.ee.

Richard Harvey Счётчик электричества

Клиенты крупнейшего продавца электроэнергии Эстонии, ГАО Eesti Energia, стали получать от госкомпании новый договор, согласно которому их ждет почти двукратный рост расценок: если в 2021 году цена электричества была зафиксирована на уровне 6,83 цента за киловатт-час, то в следующем году она составит уже 12,68 цента за киловатт-час (без НСО в 20%).

Официальный представитель компании Прийт Лутс сообщил, что новый договорной период в Eesti Energia ежегодно начинается примерно для 100 000 клиентов. Он добавил, что чем длиннее срок действия договора, тем ниже цена для потребителя.

По словам представителя Eesti Energia, высокие цены объясняются несколькими факторами.

Так, спрос на электроэнергию в 2021 году был высоким как в начале года, когда стояли холода, так и летом, когда электричество использовалось для охлаждения. Это повлияло на уровень заполненности резервуаров гидроэлектростанций в Северных странах.

Кроме того, заметно оживились национальные экономики после застоя, связанного с ограничениями из-за эпидемии коронавируса.

«Холодная погода и отопительный период еще больше увеличат потребление», — заключил он.