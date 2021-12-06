Москва, , 17:39 — REGNUM Одна из главных причин, тормозящих рост инвестиционной привлекательности России, — это недружественное отношение ряда развитых государств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявила профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Ирина Ларионова.

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«У неустойчивого роста инвестиционной привлекательности [РФ] множество причин, — пояснила она. — Например, ситуация с пандемией. Другие не менее значимые факторы — это «недружественная» политика со стороны развитых стран и постоянное санкционное давление, которое зачастую останавливает зарубежных инвесторов; низкое доверие к действиям государства со стороны как российских, так и иностранных инвесторов; непредсказуемость экономических и политических решений, несовершенное законодательство, в том числе в части защиты инвестиций, и так далее».

Она подчеркнула, что основным критерием принятия инвестиционных решений является соотношение риска и доходности.

«Что касается доходности вложений, несомненно, наша страна имеет преимущества перед развитыми экономиками, — сказала она. — А вот риски, к сожалению, в связи недружественным отношением и геополитическими вызовами остаются высокими».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее потенциал инвестиционной привлекательности РФ сочли достаточно высоким.

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