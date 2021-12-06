Москва, , 17:38 — REGNUM В настоящее время не приходится говорить о том, что биткоин столкнулся с какими-то фундаментальными проблемами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала очередное понижение котировок биткоина.

Биткоин

«Говорить о фундаментальных проблемах цифровых активов в настоящее время не приходится. Очередное падение криптовалюты скорее связано с появлением нового штамма коронавируса «Омикрон» и вероятностью скорого ужесточения монетарной политики ФРС США. Эти факторы оказали влияние в целом на весь фоновый рынок, но биткоин более волатилен, чем ценные бумаги, поэтому его коррекция заметнее», — сказала Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что биткоин сохраняет потенциал для дальнейшего подорожания.

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