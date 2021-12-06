Москва, , 17:37 — REGNUM У России достаточно высокий потенциал инвестиционной привлекательности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Светлана Зубкова. Так она прокомментировала слова главы Сбербанка Германа Грефа о высокой инвестиционной привлекательности РФ.

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«Несомненно, потенциал инвестиционной привлекательности в РФ достаточно высок. Поэтому трудно не согласиться с Грефом, когда он говорит, что в нашей стране есть ряд динамично развивающихся отраслей с невысоким уровнем конкуренции, что создает условия для инвестиций, учитывая перспективы роста высокотехнологичных отраслей экономики», — сказала Зубкова.

Однако с ростом инвестиционной привлекательности дела пока обстоят не лучшим образом.

«К сожалению, инвестиционная привлекательность России не показывает устойчивой динамики к росту», — сказала корреспонденту ИА REGNUM профессор департамент банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Ирина Ларионова.

По ее словам, на смену незначительному повышательному тренду приходит снижение, и в итоге, несмотря на объективные предпосылки и фундаментальные условия, на практике пока не наблюдается устойчивого положительного тренда.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд экспертов усомнились в том, что приток инвестиций в РФ можно считать однозначным и безусловным благом для российской экономики.

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