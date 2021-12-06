Владикавказ, 6 декабря, 2021, 17:36 — ИА Регнум. В Северной Осетии пропал при сплаве по реке Терек местный житель. Его поиски начались спустя двое суток после пропажи, пишет «15-й Регион». По данным МЧС, к поискам приступили сотрудники ведомства после обращения МВД.

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Известно, что мужчина осуществлял сплав по реке на резиновой лодке в районе станицы Новоосетинская. Его лодка и рыболовные снасти обнаружены, а самого пропавшего до сих пор найти не удалось.

Поиски ведутся как на территории возле реки, так и на воде, их ведут 18 спасателей. Сотрудники МЧС применяют при этом катамаран. Как установлено, пропавший является жителем станицы Павлодольская, ему 44 года.