Мурманск, , 17:35 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявили 180 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным штаба, среди новых заболевших 87 — жители областного центра, 18 — Кандалакшского района, 16 — Североморска. Случаи заболевания зарегистрированы также в Мончегорске, Оленегорске, Кольском и других районах области. Всего на лечении с ковидом находятся 16 206 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в России число больных ковидом пополнили 32 136 человек.