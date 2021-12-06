Москва, 6 декабря, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Казахстан — это родная земля для многих народов и этносов, в т.ч. для семиреченских казаков. Об этом 6 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Пётр Коломец.

ИА REGNUM Одиночный пикет в защиту Ермека Тайчибекова у здания казахстанского посольства в Москве

«Казахстан — это наша с Ермеком земля, с ним нам делить нечего», — заявил эксперт.

«Я даже оделся на проведение пикета как семиреченский казак. Папаха — традиционный казачий головной убор», — пояснил Коломец.

«Казахстан — моя земля тоже, и об этом же писал президент России в своей статье, посвященной единству русского и украинского народов», — пояснил Коломец.

«В статье речь ведь идёт не только об Украине, но и о других республиках бывшего Советского Союза», — заключил эксперт.

Напомним, что 6 декабря прошло заседание Ауэзовского суда г. Алма-Аты, на котором против пророссийского блогера Ермека Тайчибекова выдвинули новые обвинения. В этот же день выходец из Казахстана Пётр Коломец провёл у здания казахстанского посольства в Москве пикет в защиту Тайчибекова.